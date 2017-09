Kandidati i LSDM-së premton zgjidhjen e problemeve të struganëve

Në paraqitjen e tij të parë para mediumeve, kandidati për kryetar të komunës së Strugës nga LSDM, Vasil Ashtallkoski, mes tjerash premtoi zgjidhjen e problemeve të struganëve, duke përmendur hejqjen e deponisë së egër dhe shumë deponive tjera, furnizim të pandërprerë me ujë të pijshëm të Strugës dhe vendbanimeve rurale, zgjidhjen e problemeve infrastrukturore etj.

“Do t’ia këthejmë shkëlqimin Strugës sportëdashëse me rikonstruimin e pishinës, objekteve sportive dhe finansimin e drejtëpërdrejtë të klubeve sportive. Gjithashtu do të krijojmë kushte normale për më të vegjlit, duke rikonstruuar shkollat dhe çerdhet e foshnjoret. Mirëprësim mbështetjen tuaj për komunën tonë pa urrejtje,komunë metë cilën do të krenohemi prej të cilës nuk do të shpërngulemi. Këtë do ta bëjmë bashkërisht, musliman e të krishter, ashtu siç është edhe lista jonë për këshilltar për Këshillin e Strugës”-theksoi Ashtallkoski. (INA)

