Karaçica: Deputetin me mjekër të zezë me shqelma ta nxjerrni nga Parlamenti

Po të kishte fole (zi e keq)për figurat e njohura kombëtare të popullit kroat,sikundër po bën tash e sa kohë për Gjerg Kastriotin Skenderbeu,deputeti me mjekër të zezë,ata do ta nxirrnin me shqelma jashtë institucioneve të shtetit në Zegreb!Ka ardhë koha që sovrani i votës së lirë në shtetin e Kosovës,duhet të mendoj mirë se kujt do ti japë votën e besimit dhe me kë do të bëjë kontratën demokratike për përfaqësim në institucionet e shtetit tonë.Puna po tregon vetë:Mjerë Kosova,mjerë parlamenti se kë e ka brenda sojin e Gëzim Kelmendit me një mjekër të zezë që e hanë bukën e popullit,dhe shemb vlerat kombëtare të historisë më të lavdishme të kohës së Gjergj Kastriotit!

Skënder Karaçica

Executive Director

Albanian-American Association

of Intellectuals Businessmen and Activists