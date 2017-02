Kartëmonedha edhe me figurën e Amdi Bajramit!

Pas kartëmonedhave me Adem Jasharit që u lansuan nga portale maqedonase, së fundi në rrjetet sociale kanë shpërthyer kartëmonedha të improvizuara me figurën e liderit të Lidhjes Rome të Maqedonisë dhe deputetit të mirënjohur rom, Amdi Bajram. Kjo është pjesë e propagandës që po ndodhë ditëve të fundit që u shoqëruan me protesta.