Kasami: Ja çfarë qeverie duhet të formohet

Sonte lideri i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami ka qenë i ftuar në emisionin Arena të Tv Shenja.

“Duhet të krijohet një Qeveri reformate që do ta kthejë Maqedoninë në binarë. Maqedonia ka qenë e kapur, nga një grup, apo klan politik, që keqpërdorën çdo institucuon për përfitime personale. Po del se zgjedhjet e 11 dhjetorit nuk ishin zgjidhje për krizën insititucionale. Këto zgjedhje u desht të krijonin një qeveri reformatre për të kthyer Maqedoninë drejt rrugës së duhur. Këto forca politike qeveritare del se nuk janë të gatshëm të përballen me krimin që kanë brenda partive të tyre, që të kenë një epilog gjyqësor. Rezltatati me të cilën i ballafaqua Lëvizja BESA në zgjedhje, nga shkaku se nuk ishim pjesë e procesit zgedhor, kështu BESËS ia vodhën së paku 3 mandate deputetësh, sepse ato mandate do të ishin vendimtare sot për të pasur një qeveri reformatore, për zgjedhjen e çështjeve shqiptare dhe jetike për Maqedoninë “, – ka deklaruar Kasami i BESËS.