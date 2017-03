Kasami: Kishim marrveshje me LSDM që emri i kryeparlamentarit të del nga një takim i përbashkët, e jo Talat Xhaferi

I ftuar në emisionin debativ “Click Plus” në Tv21 ishte kryetari i Lëvizjes Besa z. Bilall Kasami i cili mes tjerave ka folur mbi rolin e partisë së tij në kapërcimin e ngërcit politik në vend dhe bllokimin e institucioneve, shkruan Zhurnal.

“Besa respekton rregulloren e parlamentit dhe doli që VMRO BDi e LSDM edhe pse plotësonin kushtet nuk kanë ndërmarë një hap të tillë, e arsyeshme e VMRO që ka strategji të qartë e nuk e kuptoj se pse BDI e LSDM e sot e tre ditë të debatojmë për cështje inekzistente duke u bazuar në rregulloren e parlamentit dhe debatojmë duke shfrytëzuar dobësitë e mangësitë e cila është miratuar në përbërjen paraprake”, thekson kështu në fillim të debatit Kasami.

“Dhe fatkeqësisht sot LSDM ishte më aktive dhe kjo në një farë mënyrë legjitimon strategjinë e VMRO, në asnjë mënyrë Besa nuk është pjesë e këtij skenari dhe ne kemi respektuar rregullat e demokracisë parlamentare dhe dje kur e pamë, përsëri vazhdoi e njejta strategji në momentin kur duhet emëruar komisioni ato bëjnë fushatë, vlerësoj se kjo që ndodh nuk i referohet partive shqiptare sepse nuk ishte koordinim e tentim për imponim nga LSDM, vlerësoj se Besa dha nënshkrimet që Zaev të merr mandatin dhe në kushte normale në periudhë prej 20 ditëve të bisedojë me partitë që të zgjidhet qeveria, në momentin kur ai duhej të reflektojë në vepra të ju thotë qytetarëve se qeveria do jetë reformatore në interes të qytetarëve ata përkrahën një kandidat të BDI vetëm se ju bënte numrat, nuk jemi hidhëruar se nuk jemi futur për kalkulime por të kontribojmë dhe vlerësojmë se Zaev duhej kishte parasysh se kjo qeveri nuk bëhet kështu dhe se kjo qeveri e ka sjellë në një krizë të thellë politike”, sqaron më tej pozicionin e tyre Kasai.

“Hidhërimi mund të jetë se shqiptarët i dhanë votën atij dhe pritën që premtimin do e reformojë institucionet dhe lëvizjen e parë që bëri ai ishte e gabuar sepse ne vlerësojmë se Besa si një subjekt i ri politik pa asnjë bagazh duhej të ishte simbolika dhe këtu unë vlerësoj që Zaev do të bindte opinionin që BDI e ka në qeveri dhe jo vetëm për numra se aty shtrohet pyetja se pse mund të pranojë si i kushtëzua, kam dyshime që Zaev është i kushtëzuar nga BDI që të pranojë Talat Xhaferin për kryeparlamentar, kishim një marrveshje me LSDM që emri i kryeparlamentarit të del nga një takim i përbashkët, vlerësoj se cilido të ishte nga Lëvizja Besa në kombinim do ishte më i mirë se Talat Xhaferi,në këtë moment kur partitë mundohen lojra që të anashkalojnë komisionin, Lëvizja Besa nuk e ka tërhequr kandidaturën për kreun e kuvendit edhe përkundër fjalëve, në momentin që do merr mandatin LSDM do ulet dhe të bisedojmë në pako, problemi nuk është tek Talat Xhaferi dhe ndoshta duhet të japin llogari për krimin dhe korupsionin, po mos kishte një rrezik të tillë”, thotë kështu kryetari i Besës.

“Ende ka mundësi që LSDM të ndajë mendjen a është për shumicë parlamentare të kushtëzuar apo për shumicë që do të votojë qeveri reformatore, VMRO dëshiron të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat, Besa është në përpilim të një strategjie nëse deri në fund të javës nuk kemi sinjal të mirë që përfundimisht të mbyllet, nga e hëna ne do të dalim me ofertën tonë për dalje nga kriza, platforma që do nxjerim ne nëse do duan të mirën e shtetit duhet të pranojnë gjitha partitë politike, një dokument që do jep kahëzimin e daljes nga kriza politike, nuk vlerësoj se vet ideja e parakohshme është zgjidhje e pamë se ata të 11 dhjetorit rezultuan me një zgjidhje dhe thelluan krizën e në këto rrethana kur VMRO është e paprekur përkundër atyre që ka bërë, ne e shohim se këto zgjedhje nuk prodhuan zgjidhje të krizës, nëse nuk ka një agjendë të qartë që do rikthen vendin në normalitet do të reflektonte vullneti i qytetarëve, me deklaratat e saj Besa ka qenë pjesë e zgjidhjes së krizës në asnjë moment nëse arrihet të kalojë ky ngërc politik”, thotë Kasami.

“Unë besoj se Zaev do e ketë të qartë se Talati nuk ishte zgjidhje e duhur, vlerësoj që subjektet politike duhet të kuptojnë se para interesit partiak të vë atë shtetërorë, vlerësoj që subjektet politike të reflektojë dhe mjaft mbrojtën personat e koruptuar dhe duhet japin mundësi njerëzve të ri që të prijnë proceseve, vlerësoj se është shembull i demokracisë japin dorëheqje dhe largohen, këta politikan nuk kanë mundësi të prijnë proceseve, elitat e inkriminuara që sollën vendin këtu duhet mos jenë pjesë e bisedimeve për dalje nga kriza sepse nuk mund të jenë në anën e zgjidhjes së saj derisa Gruevski nuk mund të jetë aktor kredibil, Ahmeti edhe një vullnet të mirë të Lëvizjes Besa ai mundohet të i’a mveshë vetvetes, takimi para zgjedhjeve në Pogradec dështoi dhe nuk kishte koordinim mes partive dhe që të rikthehet në skenën politike kërkoi një takim të rradhës që ne si Besa e pranuam, ne e dimë relacionin e Ahmetit me Ramën dhe Thacin sepse po të kishte ndodh takimi në Tiranë nga Besa në këto rrethana vlerësoj se BDI përmes Tiranës të imponojë e shoh se VMRO keqpërdorë”, tregon Kasami.

“Besa nuk kërkoi të shkojë në Tiranë dhe nuk publikuam ne fotot nga atje, vlerësoj se në vend do krijohej një klimë që do detyronte të reflektonin më ndryshe në këto 10 vite po del që në momentet kur BE i ka kërkuar llogari ai ju dha shenja se ka alternativa prandaj vlerësoj që edhe SHBA si aktorë kryesorë sa i përket Natos duhet që pak më ndryshe të përkrahë Maqedoninë të jetë pjesë e saj dhe BE vlerësoj se për vendin tonë do ketë strategji e vecantë si nyje e Ballkanit që mund të krijojë probleme për rajonin, këtë hamëndje që e kanë në Bruksel e shfrytëzon Gruevski të bëj qeveri diktatoriale dhe them se BE duhet që më fuqishëm të impenjojnë në skenën politike se kjo tërheqje e tyre ju jep mundësi të sjellin institucionin në krizë të thellë”, vlerëson kryetari i Besës.

“Këta personalitete këtu e kanë të qartë se BE nuk ka strategji dhe besoj se zgjidhja do të vij si bashkërendim i subjekteve këtu dhe detyrimisht duhet të kemi zgjidhje, një plan më të qartë një qeverisje me agjendë të caktuar, del se biem në grackën e VMRO për bllokimin e punës së parlamentit, nuk është problemi deklarata shqiptare, në asnjë moment e mendo seriozisht Besa dhe do qëndrojmë deri në fund të mbështetjes së deklaratës dhe janë veprime të analizuara mirë e janë marë në parti pas një debati të thellë dhe të frytshëm, nëse vazhdohet kjo kokëfortësi Besa do të analizojë dhe mundësitë tjera të cilat i ofron demokracia”, ka thënë për fund Kasami, transmeton Zhurnal.