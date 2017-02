Kasami: Për Lëvizjen Besa është e rëndësishme formimi i qeverisë dhe të arrihet stabiliteti politik i Maqedonisë

Lëvizja Besa njofton se koordinatori i kësaj partie, Bilall Kasami, ka realizuar një takim me Ambasadorin e Polonisë, Jacek Stefan Multanowski.

Me këtë rast Kasami e njoftoi Ambasadorin Mutlanowski me aktivitetet e Lëvizjes BESA, si dhe bisedoi lidhur me zhvillimet e fundit politike në vend. Për partinë që ai drejton është e rëndësishme të formohet qeveria dhe vendi të shkojë drejt stabilizimit politik, zhvillimit ekonomik dhe euro-integrimeve.

Mutlanowski u njoftua edhe për platformën Ridefinimi, për të cilën Lëvizja Besa konsideron se duhet të jetë ”pikë – reference prej ku Maqedonia mund t’i rikthehet rrugës së demokratizimit të shtetit dhe funksionalizimit institucional.”