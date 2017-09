Kënga “Kosovska” shpartalloi “Bijelo Dugme”grupin e famshëm të ish Jugosllavisë, rrëfehet Zeljko Bebek (VIDEO)

Edhe pse kanë kaluar më shumë se tre dekada që kur është larguar nga bendi Bijelo Dugme, këngëtari boshnjako-kroat Zeljko Bebek vazhdon ta intrigojë publikun me deklaratat e tij rreth themeluesit të grupit, frontmenit Goran Bregovic.

Kënga e titulluar “Kosovska”, që ky grup e ka kënduar në gjuhën shqipe si “provë” se edhe në gjuhën shqipe rock’u tingëllon mirë, po del që të jetë arsye e prishjes së raporteve të tyre.

“Ndryshimi në Bijelio Dugme ndodhi në momentin kur Goran Bregovic shkroi këngën në gjuhën shqipe. Teksti, që ishte shumë i bukur, e të cilin e kanë shkruar pionierët e teatrit shqiptar të Shkupit, ishte një hap revolucionar, por unë nuk isha ky. Atëherë i thashë Goranit: “ Tash ia dole, kjo nuk kalon te unë” ka thënë Bebek.

Sipas gazetës Nedeljnik, Bebek ka rrëfyer për herë të parë se pse është larguar nga bendi kult sarajevas dhe se sa në të vërtetë i kishte penguar “politizimi” që Bregovic po e sillte në muzikën e tyre.

I pyetur nëse i ka penguar konteksti politik që do të sillte kënga në gjuhën shqipe e incizuar dy vjet pas demonstratave të vitit 1981 në Kosovë, Bebek ka konfirmuar një gjë të tillë.

“ Çfarë porosie po i çoj unë Jugosllavisë së atëhershme, kombeve dhe kombësive? Unë, ai që kam dashur që të etabulohet një frymë moderne në kulturë, përnjëherë futem në politikë ditore. Kjo në një mënyrë ishte arsye që ndamë rrugët dhe pas kësaj më 1984 ne u shpartalluam”, ka thënë Bebek.

Ai ka thënë se kënga “Kosovska” nuk ka qenë ajo që e largoi nga Bijelo Dugme, por sipas tij, “ajo këngë ishte si një provë se në bend po ndryshohej qëndrimi”.

Në të dhënat, që mund të gjendet në internet rreth kësaj kënge, bendi “Bijelo Dugme” ka pasur për qëllim që ta integrojë edhe kulturën shqiptare në mesin e popujve që asokohe përbënin federatën jugosllave.

“ Dhe kjo aq shumë sa që në grup dhe nga e gjithë ajo që kishim arritur deri atëherë, u krijua një hendek në kuptimin politik. Pavarësisht nga mesazhet, pavarësisht se a jam pajtuar apo jo me ta. Nuk më takon mua që të hyjë në një teatër tjetër ku unë duhet ta luaj një rol të ri ku në pyetjen “A do ta këndoje ti këtë?” të përgjigjem “ Jo nuk do ta këndoja”,përcjellë pa rrotlla.

Këtë e kam thënë në albumin e fundit kur po incizohej kënga “Kosovska” në Shkup. Se kjo ishte hera e parë dhe e fundit. Dhe kështu ndodhi. Nuk mendoj se kënga “Kosovska” ishte një truk marketingu i Goran Bregoviqit, por për shkak të dyshimit kam thënë se nuk do të shkojë tutje” ka thënë Bebek./KultPlus.com

