Kërcënon VMRO-ja e Gruevskit

VMRO do të bëjë gjithcka që ta mbroj vullnetin e qytetarëve, deklaroi drejtori i qendrës për komunikim pranë partisë, Ivo Kotevski. Deklarata e tij vjen pas paralajmërimit të liderit të opozitës, Zoran Zaev për krijimin e qeverisë me BDI-në.

“Nëse mbani mend, në vitin 2006 VMRO-DPME e zgjodhi PDSH-në për partner koalicioni. Problemi kryesor ishte pse nuk u zgjodh BDI-ja e Ali Ahmetit. Kishte edhe protesta dhe bojkot dhe pastaj u përfshij e bashkësia ndërkombëtare. Argumenti kryesor ishte e u mohua vullneti i shqiptarëve”, deklaroi Kotevski.

Kurse, Gruevski deklaroi se kushdo që dëshiron të bëjë pazar me interesat kombëtare shtetërore, ta dinë se në këtë shtet ka edhe të tjerë që mendojnë po për ato interesa dhe se janë të gatshëm të luftojnë për ato.

Në pyetjen, se kjo deklaratë e liderit të VMRO-DPMNE, paraqet thirrje për protesta dhe pakënaqësi , Kotevski pa një përgjigje konkrete tha se VMRO-DPMNE do të bëjë gjithçka që të mbrojë dëshirën e shumicës së qytetarëve.

“VMRO-DPMNE fitoi më së shumti vota në zgjedhje dhe ka më së shumti deputet në parlament. As BDI e as LSDM nuk fituan. Qytetarët masovikisht i dhanë përkrahje DPMNE, dhe VMRO ka obligim që t’i respektojë dhe t’i mbrojë interesat e 455.000 qytetarëve. Nëse ata 455.000 nuk janë për redefinim të Maqedonisë, DPMNE do ta mbrojë vullnetin e tyre. Më konkretisht VMRO-DPMNE do ta mbrojë vullnetin e popullit.” , deklaroi Kotevski

Mbetet të shihet nëse partia e Gruevskit do të organizoj protesta dhe bojkot kundër qeverisë së ardhshme të Maqedonisë. (INA)