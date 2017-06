Kështu ka ndryshuar Tuna pas lindjes (Foto)

Tashmë jemi mësuar që ditëve të fundit të gjitha lajmet të jenë të lidhura me djalin e Tunës dhe jo me atë direkt, kjo edhe për faktin se edhe vetë Tuna rrjetet sociale i ka mbushur me fotografi të vogëlushit të saj, transmeton Sovrani.info

Por kësaj radhe ju sjellim një fotografi të Tunës vetëm. Ajo edhe një herë ka dëshmuar që për kohë rekord ka arritur që të kthejë format e saj trupore, ani pse duket se ka ndryshuar paksa.

Ju si mendoni?