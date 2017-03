Këta analistë thonë se kriza nuk do zgjidhet me të mirë, por me të keq?! (VIDEO)

Këta analistë thonë se kriza nuk do zgjidhet me të mirë, por...

Kriza politike në vend shkon drejt thellimit dhe jo drejt zgjidhjes së saj. Kështu deklarojnë analistët politik Petar Arsovski dhe Agim Jonuz, duke komentuar edhe zhvillimet e javës që lam pas. Arsovski nënvizon se nuk sheh vullnet politik që kriza të zgjidhet në mënyrë institucionale.

Dy arsye kryesore shoh për këtë, e para është pozita publike e Gruevskit se ai nuk ka çka të humb me eskalimin plotësues, kështu që këtu, nuk do të ketë asnjëlloj frenimi partia në pushtet, dhe e dyta është fakti që përfaqësuesit e BE-së nuk mund ta përfundojnë punën për ne. Nga ata mund të presim porosi të qarta, retorik të qartë por nuk mund të presim hapa thelbësor më serioz, gjithsesi do të mbesë puna tek politikanët vendas që të gjejnë vullnet politik që ta kalojnë krizën në rrugë institucionale”, ka thwnw analisti politik Petar Arsovski.

Ndërsa analisti Agim Jonuz, mendon se ka disa skenarë që krizën e thellojnë edhe më tepër. Ai thotë se skenari i pari është të hapet puna e Kuvendit, saqë të ketë statusin i hapur, por se përparimi nuk do të fillojë, pasi realisht prej këtu do të fillojnë obstruksionet.

“Që do të thotë blerja e kohës do të vijë me anulimin, vazhdimin e seancave, të diskutimeve të komisionit e për çka nuk do të ketë kthim prapa. Plani B është ajo që nëse opozita shkon përpara me progres, që do të thotë në mundësi relative të formojë Kuvendin, të zgjedh kryetar të formojë edhe Qeveri, atëherë në këtë rast është pjesa më e njohur, që një grup të hyjë në Kuvend të bëjë tollovi, pas çka hapen të gjitha dyer e mundura për gjithçka”.

Analisti Agim Jonuz po ashtu vlerëson se nëse këtë javë nuk arrihet pika fillestare që është zgjedhja e kryetrarit të Kuvendit dhe organet e tij, ndërsa presidenti përsëri të tregojë padëgjueshmëri, atëherë asgjë nuk do të funksionojë dhe do të shkaktohet anarki. Sipas analistit Jonuz zgjedhje tjera të parakohshme, do të jenë referendum për Maqedoninë, ndërsa partitë shqiptare do ta kenë ma shumë vështirë për t’i realizuar qëllimet e tyre.