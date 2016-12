Këtij politikani hajnat ia vjedhin veturën BMW X5 (FOTO)

Ilir Gashit, zyrtar i Partisë Demokratike të Kosovës në Këshillin Qendror të Zgjedhjeve i është vjedhur mbrëmë vetura e tipit BMW X5.

Lajmin e ka bërë vet të ditur ai në llogarinë e tij në ‘Facebook’.

Postimi i plotë i Gashit në Facebook:

“Sot hyren te liget në shtepin time në Prizren dhe me vodhen makinen! Nese është hajni klasike, Zoti le ti denoj, pasi drejtësia nuk besoj se do e bej! Nese ka prapavij tjetr, une do te jem gjithmon ky dhe i pa ndryshuar nē jeten time, pavarsisht sfidave qe mund te dalin”, ka shkruar Gashi në ‘Facebook’.