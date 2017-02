Në rrjetet sociale janë paraqitur disa fotografi të paramilitarëve maqedonas, për të cilët jozyrtarisht thuhet se janë duke u stërvitur nëpër kampe në Maqedoninë Lindore, transmeton Gazeta Lajm. Policia demanton ekzistimin e këtyre grupacioneve, por jozyrtarisht thuhet se ato do të aktivizohen në rast se formohet “qeveri antimaqedonase”. Supozohet se qeveri antimaqedonase këto grupacione do ta konsiderojnë qeverinë që do të krijohet pa VMRO-DPMNE-në.