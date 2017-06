Kjo çka i ka ndodh Safetës i ka shokuar familjen e ish burrit të saj! (Video)

Pasi i vdiq burri, mes këngëtares dhe kunetërve të saj lindën mospajtime rreth shfrytëzimit të shtëpisë së bashkëshortit.

Lidhur me këtë rast me lot në sy ka treguar Safetja.

“Me bashkëshortin tim kam jetu 15 vite. 15 vite kemi punu, ai e ka menaxhu punën time, kemi jetu bashkë me prind e bashkëshortit tim.

Në vitin 2002 jemi nda me kunetë, kemi kalu në shpi tonë, kemi ndërtu shtëpinë unë e bashkpshorti, kemi ndërtu shtëpinë edhe të kunetërve”, tha ajo për Prive.

“Mbas një muaji që mka vdekë bashkëshorti ka qenë dita e parë që jam largu nga shtëpia, kam ardh te Zahidja me bujtë me vajzat dhe brava e derës më është ndërru ….edhe për një oment s’kam mujt me besu që është tu ndodh diçka, nuk dojsha as me besu…disa njerëz që i kam pasë raportet shumë të mira…vllaznit e Bujarit i kam dashtë si vëllaznit e mi…e mos të flas për vjehrrën që nuk ka intervistë… mundi me i gjetë të gjitha intervistat që nuk e kam përshëndetë, edhe e kam dashtë, kemi qenë sikur nanë e bijë ”, rrëfen ajo.