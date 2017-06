Partitë të cilët përbëjnë shumicën parlamantare pritet gjatë javës të vazhdoj negociatat për ndarjen e posteve dhe detyrave në qeverinë e re.

Agjencia e lajmeve INA mëson se, Rexhail Ismaili do të udhëheq me Komiteti për Marrëdhënie Ndëretnike, institucion që merret me relaksimin e raporteve mes komuniteteve në vend.

Ndërkaq, nga Komisionin për Pushtetit Lokal do ta drejtoj Aleanca për Shqiptarët. (INA)