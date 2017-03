Kjo është shqiptarja me këmbët më seksi… dhe jo vetëm (Foto)

Këngëtarja Zajmina Vasjari, është një nga këngëtaret me linjat e saj trupore që të bënë të çmendesh teksa e shikon.Një arkitekte dhe nje këngëtare e bukur si Zajmina është vështirë për t’u gjetur, por edhe më tëpër këmb të gjata dhe seksi si të Zajminës është edhe më e vështirë.Në profilin e saj në Instagram, ajo ka postuar një fotografi e veshur me një fustan të shkurtër me të cilin ka zbuluar këmbët e saj dhe belin e saj perfekt.