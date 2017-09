Kjo është vogëlushja shqiptare që u masakrua nga 2 qen pitbull në Itali

Victoria Zikaj 13 muajsh, vajza e emigrantit shqiptar Egi Zikaj, që pasi kishte humbur vendin e punës në Itali kishte emigruar në Gjermani dhe 22 vjeçares italiane Olga De Luca mbeti viktimë e raptusit agresiv të dy qenëve të shtëpisë.

Ngjarja ndodhi rreth orës 19.30 të mbrëmjes së shkuar ndërsa vogëlushja ndodhej në banesë vetëm me gjyshin e saj. Gjithçka ndodhi brenda pak minutash kur vogëlushja iu largua kontrollit të gjyshit duke dalë në oborrin e shtëpisë për të luajtur me qentë.

Ashpërsia me të cilën ata e sulmuan qe fatale për vogëlushen e as përpjekjet e gjyshit nuk mundën ta shpëtojnë.

Skuadra e ndihmës së shpejtë e thirrur nga fqinjët e familjes, mundi të hyjë në banesë vetëm pasi forcat e rendit i vranë me armë zjarri qentë. Por ishte tepër vonë. Plagët e marra në kokë e në trup qenë vdekjeprurëse për Victoria, vogëlushen me origjinë shqiptare.

Gjyshi i saj ka marrë plagë në të gjithë trupin por është jashtë rrezikut për jetën.

Shoqata Italiane e konsumatorëve ka komentuar këtë ngjarje duke e quajtur “një tragjedi të paralajmëruar”.

“Ekzistojnë raca qensh që pavarësisht nga edukimi që i bëhet, plagët që mund të shkaktojnë rezultojnë fatale për njeriun”. Për këtë arsye pas kësaj ngjarje e pas disa të tjerave të ngjashme me këtë tragjedi, Shoqata italiane e Konsumatorëve do të kërkojnë një patentë të detyrueshme për këdo që zotëron qen të racave potencialisht të rrezikshme.

Ndërsa fqinjët e familjes kanë pohuar se shumë herë kanë denoncuar në polici sjelljen agresive të dy qenve. Vetëm pak ditë më parë ata kishin sulmuar një banore të zonës që po shëtiste aty pranë./Ora