Koalicioni, LSI sulmon Ramën: Sistemi i korruptuar dhe i droguar prej teje

LSI-ja ka sulmuar ashpër sot Kryeministrin Edi Rama drejtpërdrejt dhe qeverisjen e Rilindjes për akuzat ndaj saj si “shushunjë”, duke i kujtuar se ka respektuar në 4 vjet marrëveshjen e tyre të koalicionit të nënshkruar në Shkodër dhe i ka përmendur me tendencë, Policinë e inkriminuar, policët blu – bashkëpunëtorë sipas saj në kanabizimin e vendit si dhe korrupsionin në Tatime e Dogana, sektorë që PS-ja i ka drejtuar e vetme, pa LSI-në.

Nënkryetari i LSI-së shpjegoi që në krye arsyen pse po dilte para medias: “Meqenëse ka disa ditë që Kryetari i Rilindjes po stigmatizon marrëveshjen e bashkëqeverisjes që prej vitit 2012 e deri sot, jam i detyruar të sqaroj se ajo që ai thotë është mashtrim, falsifikim, përpjekje për të mashtruar opinionin si përgjegjës i qeverisë.

Marrëveshja e nënshkruar 4 vjet më parë, marrëveshja e Shkodrës, është dokumenti mbi të cilin u krijua dhe funksionoi dhe vazhdon të funksionojë marrëveshja. Nuk ka qënë marrëveshje as për tepsi, as për timon, as për konçension, as për kanabizimin e vendit. Ka qënë marrëveshje e orientuar për t’i dhënë vendit qeverisje të stabilizuar, të mirë, për të ndikuar në rritjen e cilësisë së jetës stë qytetarëve.

Më lejoni të citoj disa pika të kësaj marrëveshjeje për të dalë tek hipokrizia e asaj që thotë ai,” tha Rama duke lexuar nenet e marrëveshjes. Në përfundim ai theksoi se “kemi rënë dakord për konsensus në bashkëqeverisje, emërime, depolitizimit të administratës. Ku e ka penguar LSI-ja, kryetarin e Rilindjes, që ta përmbushë këtë detyrim?! Çfarë reforme ka marrë ai që ta pengojë LSI-ja?! Ku ka ndikuar LSI-ja që të krijojë kosto në qeverisjen e Rilindjes?!

Ne kemi qënë protagonistët kryesorë të Reformës në Drejtësi. Ne nuk lejuam tentativën e tij për të kapur sistemin përmes një metode të deformuar. Në çfarë reforme tjetër e ka penguar LSI-ja, kryetarin e Rilindjes, që dërdëllit shesh më shesh për ‘shushunjat”?!

Ku janë shushunjat?! Pse nuk e vë dorën mbi plagë, kryetari i Rilindjes dhe t’u thotë shqiptarëve në cilin sektor të Hipotekave janë shushunjat?! Ku?! Në Tiarnë? Durrës? Vlorë? Korçë? Berat? Gjirokastër? Në Dibër apo në Kukës?! Të gjithë këto janë shërbime të Hipotekës të drejtuar nga përfaqësues të PS-së.

Ku janë “shushunjat” në këtë sistem dhe pse u kujtua sot, në fundin e mandatit, kryetari i Rilindjes, t’u flasë shqiptarëve, për “shushunjat”?!

Cila pjesë e tepsisë së Kryeministrit qenka pjesa e helmuar?- Pjesa që ka drejtuar LSI-ja?!

Dhe pjesa që ka drejtuar zotëria e tij, qenka pjesa e ëmbël?!

Natyrisht, ka dhe në sistemin e punonjësve që shërbejnë në Hipoteka, njerëz që kanë shfaqur probleme me ligjin, njerëz të korruptuar, është e vërtetë. Ka dhe ndër ata që ai i quan “policët gri”, njerëz që jo nuk meritojnë të përfaqësojnë punonjësin e shtetit në detyrë, por meritojnë të ndëshkohen ligjërisht. Por më shumë ka “policë blu” dhe ca “drejtorë blu” të këtyre “policëve blu” që janë identifikuar, janë ndëshkuar ligjërisht, si bashkëpunëtorë, si bashkëpërgjegjës në kanabizimin e vendit, në krijimin e një harte të kultivimit të kanabisit në të gjithë sipërfaqen e Republikës së Shqipërisë. Dhe për këta nuk mbaka përgjegjësi kryetari i Rilindjes? Apo meqënëse në sistemin e Minsitrisë së Brendshme nuk ka qoftë dhe nëj përfaqësues të vetëm të propozuar nga LSI apo të rekomanduar nga LSI, atje qenka “ishulli i parajsës” apo “ishulli i mrekullisë”; atje nuk paska “shushunja”. “Shushunjat” qenkan gjetiu. Jo vetëm kaq, po në sistemin tatimor? Po në sistemin doganor, ku doganierët e korruptuar i manipulojnë skanerat për t’i mbyllur kur duhet të kalojnë tonelatat e drogës, kush duhet të mbajë përgjegjësi zoti kryetar i Rilindjes?!

Sistemi është e vërtetë që ka probleme, është i korruptuar sepse në krye të tij ka qënë kryetari i Rilindjes; është i trafikuar dhe kanabizuar sepse në krye të tij ka qënë kryetari i Rilindjes; ka qënë i inkriminuar sepse ka qënë në krye të tij kryetari i Rilindjes.

Nëse do, le të ulemi përballë për përgjegjësitë e tij dhe të LSI. Ne nuk i ikim përgjegjësisë dhe mbajmë përgjegjësi edhe për atë që nuk ka funksionuar, si në Hipoteka, por askush nga LSI nuk e ka ndaluar Kryeministrin të krijojë një administratë sipas standarteve europiane. Ndaj në 25 qershor duhet ndarë Shqipëria e kanabizuar, Shqipëria e trafikuar!”

