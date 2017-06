Kryetari i Qytetit te Shkupit dhe anetari i kryesise se VMRO-DPMNE, Koce Trajanovski i ftuar nga ana e Presidentit te Shqiprise mbrem ka marre pjese ne mitingun qendror te partise se tij ne Tirane.

Ne mitingun e LSI-s kishte rreth 100 mije simpatizues. Sipas anketave politike, LSI-ja do te jete faktori kryesor per formimin e qeverise shqiptare. Pjesmarja e Trajanovskit ne mitingun e LSI-s jane vertetim per mardhniete te mira me Ilir Meten.