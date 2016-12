Kokëdhima: Vendimin për shkarkimin tim do ta ankimoj, Rama turpëroi veten me këtë që bëri

Koço Kokëdhima duket se nuk do ta kalojë lehtë faktin që u shkarkua nga të gjitha funksionet në PS në mbledhjen e Asamblesë së zhvilluar pak ditë më parë. Kokëdhima nuk ka lënë pa sulmuar edhe Edi Ramën, ish-mikun e tij të ngushtë, duke deklaruar se Rama turpëroi veten me atë që bëri. “Do ta ankimoj vendimin e Asamblesë së PS-së”, tha Kokëdhima gjatë një interviste televizive, duke lënë të nënkuptohet se do të vazhdojë luftën brenda partisë. Ashtu siç ka bërë vazhdimisht, Kokëdhima nuk pranoi të japë një opinion të vetin mbi Edi Ramën, por edhe dje nuk përdori tone të forta. “Edi Rama nuk është armiku im; nuk ka për të qenë kurrë armiku im”, u shpreh ai. Veçse shtoi: “Mirëpo me këtë që bëri, ai turpëroi veten, nuk më turpëroi mua”. Në fund ai tha se nuk është e vërtetë që në PS nuk e vlerësojnë e nuk e duan; përkundrazi, por puna është që në këtë parti ka dy parti, një parti në bazë e një parti në forumet drejtuese. “Mua më kanë përjashtuar nga partia e forumeve, por unë jam në partinë e bazës”, tha ai. Gjithashtu, Koço Kokëdhima u pyet edhe në lidhje me arsyet që e shtynë të futet në skenën politike. Kokëdhima kësaj pyetje iu përgjigj se gjatë këtyre tre viteve e gjysmë ai demonstroi se është një model tjetër politikani, që mendon për popullin, që është i ndershëm me votuesit, që rri gjithnjë pranë tyre, që i qëndron besnik vizionit të vet. Koço Kokëdhima nuk i kurseu kritikat e tij mbi klasën politike në tërësi në vendin tonë duke e quajtur atë të paaftë. Sipas tij politika është sektori më i paaftë dhe i ndotur në Shqipëri, pasi nuk ka pranuar asnjë lloj konkurrence. “Sektori më i paaftë që ka Shqipëria është politika. Sepse është sektor që nuk ka pranuar asnjë lloj konkurrence. Është një sektor shumë i ndotur është një moçal shumë i keq. Dhe të hyjë Koço Kokëdhima dhe njerëzit si ai në këtë moçal është një gjë me rëndësi për Shqipërinë”, tha Kokëdhima. Ai ka premtuar gjithashtu se do të jetë në Parlament përsëri pas zgjedhjeve të vitit 2017 dhe se do të vijojë turin e takimeve në bazën e PS-së.