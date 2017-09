KOLEGJI ISPE PJESË E PROJEKTIT NDËRKOMBËTAR GJERMANO-FRANCEZ

Në ambientet e Kolegji ISPE sot u organizua një takim informues me

student të profileve të ndryshme, rreth projektit ndërkombëtar

Gjermano-Francez i cili implementohet nga organizata Education

Unlimited në bashkëpunim me Europazentrum Baden-Württemberg,

mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Landit

Gjerman Baden-Württemberg dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe

Teknologjisë së Kosovës.

Projekti në fjalë parashihet të zgjasë për një periudhë 3 vjeqare, gjatë

kësaj kohe studentët e Kolegjit ISPE do të kenë mundësinë të jenë

pjesë e ligjeratave dhe vizitave studimore të cilat do të zhvillohen në

Stuttgart të Gjermanisë, ku do të njihen me idetë federaliste të Landit

të Baden-Württemberg-ut dhe për rëndësinë që ka BE-ja në raport me

një shtet federal. Vizita tjetër planifikohet të jetë në Strasbourg të

Francës, ku do të vizitohen institucionet e rëndësishme si; Parlamenti

Evropian dhe Këshilli i Evropës.

Qëllimi i këtij projekti është të kuptuarit se a mund të shërbejë pajtimi

midis Gjermanisë dhe Francës pas Luftës së Dytë Botërore si një model

pajtimi për vendet e Evropës Juglindore?

Projekti në fjalë është vazhdimësi e traditës së bashkëpunimit

ndërkombëtar dhe shkëmbimit të përvojave me organizata dhe

univerzitete evropiane si: Univerziteti i Bremenit, Univerziteti i

Regensburgut, Univerziteti i Heidelbergut dhe Univerziteti i Zwickaut.

Studime Evropiane për të Ardhme Evropiane!

