Xhem Llamallari-Baruti

-Nuk dua të manipuloj me Patriotizmin e rinisë, konkret me ata dy të rinjtë që hjekën flamurin sllav dhe vendosen flamurin Shqiptar. Por ama, një akt të tillë me ba në kohen kur po varroset Shovenizmi sllav me në krye VMRO, është akt i pa’pranueshëm.

-Kujdes të madh duhet të ketë Shqiptari në SMK, edhe pse ka 1001 arsye met ia thy kryt frigacakëve KARpatian!