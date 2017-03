Komandant Remi: Në ndërtimin e ushtrisë nuk duhet harruar shteti shqiptar

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kishte dorëzuar në parlament projektligjin për ndryshimin e misonit të Forcave të Sigurisë së Kosovës nga një forcë civile, në një forcë me përgjegjësi mbrojtëse ushtarake.

Ky, vendim i Presidentit është pritur nga ana e partive opozitare, por edhe nga ana e partive në pozitë. Sipas tyre, ka ardhur koha që Kosova ta ketë ushtrinë e saj.

Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Rrustem Mustafa, thotë se transformimet janë aftësia dhe gatishmëria për mbrojtjen e vendit.

Mustafa thotë se nga UÇK-ja Kosova ka ushtrinë e saj, që zhvillohet, edukohet dhe trajnohet nga NATO dhe vendet anëtare, por edhe nga kujdesi i shtetit shqiptar.

“USHTRIA E KOSOVËS UÇK-TMK-FSK, transformim pas transformimi. Aftësia dhe gatishmëria për mbrojtjen e vendit, është proces që nuk ka munguar në vazhdimësi, por edhe nuk duhet ndalur së zhvilluari… Nga koha kur zoti na dhuroj tri shkronjat: -UÇK- vendi ynë e ka ushtrinë e vetë. Ajo në vazhdimësi po zhvillohet, edukohet dhe po trajnohet nga NATO dhe vendet anëtare të NATO-s. Nuk duhet harruar këtu edhe kujdesin e shtuar nga shteti shqiptar” shprehet Mustafa për “Bota sot”.

Ai pohon se Kosova është shtet në zhvillim, prandaj nuk dëshirojnë shpenzime buxhetore që nuk përballen nga buxheti vendor, dhe janë të interesuar për prezencën fizike dhe organike të NATO-s dhe SHBA-së.

“Vendi jonë me ushtri të vogël në numër por profesionale dhe të gatshme. Ne jemi shtet në zhvillim dhe nuk do të dëshironim te kemi shpenzime buxhetore që nuk do të mund të përballohen nga buxheti vendorë . Ne pra jemi te interesuar për prezencën fizike dhe organike të NATO-s dhe SHBA-ve në vendin tonë dhe regjion… Perspektiva e kombit tonë është në zhvillim dhe do të lëvizim me vendosmëri drejt integrimeve evropiane me perspektivë për qytetarët me dije dhe edukatë perëndimore” pohon Mustafa.

Forca e sigurisë së Kosovës u themelua më 2009 në bazë të Planit Ahtisaari, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës.