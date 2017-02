Komisioni Europian i kundërpërgjijet Dimovskit

Komisari për zgjerim dhe politikë fqinjësore Johanes Hahn, të shtunën në mënyrë të qartë ka shprehur pozicionin e Brukselit. Kështu janë përgjigjur për Meta nga Komisioni Evropian, lidhur me akuzat e deputetit Ilija Dimovski, i cili, nëpërmjet një postimi në facebook, ka akuzuar komisarin Hahn se po përzihet në punët e brendshme të Maqedonisë, edhe pse kishte deklaruar se nuk do ta bëj një gjë të tillë.

Hahn të shtunën, pas grumbullimit të nënshkrimeve për marrje të mandatit tha se Brukseli pret që presidenti t’i jep mandatin për formim të Qeverisë së re kandidatit që ka shumicë në Kuvend, në përputhshmëri me Kushtetutën.

“Siç kemi thënën edhe më herë, nuk do të spekulojmë për formimin e Qeverisë dhe programit. BE thjeshtë pret formim të shpjet të Qeverisë, me përkrahje të gjërë politike, e cila fuqishëm do të përkushtohet në reformat evropiane dhe do të zbaton të gjithë pjesët e Marrëveshjes së Përzhinos, dhe reformat prioritare”, kanë thënë nga KE.