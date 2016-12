Koncerti tradicional i Vitit të Ri të Filharmonisë së Vienës

Koncerti i veçantë i Filharmonisë së Vienës, edhe këtë vit, në sallën e artë koncertale “Musikverein”, do të vazhdojë me traditën nga e cila Viena nuk heq dorë, për kënaqësinë edhe të 50 milion spektatorëve televiziv nga 90 shtete të botës.

Filharmonia e Vienës edhe kësaj here do të mahnitë botën muzikore, që frymon me me harresën, argëtimin dhe shpresën e nostalgjinë për kohërat e kaluara. Është kjo bota që e kanë krijuar anëtarët dhe pjestarët e dinastisë Strauss: Joseph, Eduard, Johann i Riu dhe Johann plaku. Krahas valcereve, polkkave dhe marsheve nga punëtoria e tyre e komponimeve muzikore, në programin e koncertit të këtij viti do të jenë edhe pjesë nga operatat e Franz Lehar, Franz von Suppe, Carl Ziehrer dhe Otto Nicolai.

Natyrisht se janë të pashmangshëm edhe “biss-at” të “Marshit të Radetzkyt, “Në kaltërsinë e Danubit”, që janë kryevepra, që janë krijuar tashmë plot një shekull e gjysëm. Na lijepom plavom Dunavu, remek-djelo od čijega je nastanka prošlo točno stoljeće i pol. Jubileun e valcerit mbi valcer do ta shënojnë edhe përmes transmetimeve të inserteve nga arkivi i ORF, që do të na rikujtojë vallëzimin e këtyre valseve në koncertet e Vitit të Ri gjatë historisë së këtij koncerti tradicional.

Ngjashëm edhe me vitet e fundit, sallën e artë “Musikverein” do ta stolisin me lule, dekoraterët nga lulishtet vieneze, ndërsa pikat e baletit janë të pregatitura dhe do të nënshkruhen nga koreografi Renato Zanella, drejtor shumëvjeçar artistik i Baletit Shtetëror të Vienës, i cili për sivjet ka vendosur që disa segmente të luhen “live” në “Musikverein”.

Pritshmëria më e madhe është që kësaj here me Filharmoninë e Vienës do të dirigjojë, 30 vjeçari Maestro Gustavo Dudamel, nga Venezuela, që është maestro më i riu gjatë historisë së Koncertit të Vitit të Ri.

Gustavo Dudamel, është djali i trombonistit dhe profesoreshës së solo këndimit nga Venezuela, i cili arsimimin muzikor e ka kryer në kuadër të projektit “El sisteme”, duke faleminderuar këtij projekti, nga vitet e shtatëdhjeta e deri më tani janë shkolluar më shumë se gjysëm milioni muzikant.

Krahas aftësive dhe mundësive të “El sistemit” promovohet edhe angazhimi në çështjet e luftës kundër kriminalitetit, varësisë dhe vobektësisë, duke ofruar gjeneratave të reja mundësi të zgjedhjes së jetës më të mirë.

Muzikanti më i suksesshëm që ka dalë nga projekti “El sisteme” do të shfrytëzojë rastin në kuadër të projektit të Vitit të Ri të promovojë botëkuptimet që “El sistemi” i promovon dhe i afirmon. Me anëtarët e Filharmonisë së Vienës, ata do të vizitojnë “Superar” shkollën gratis të muzikës, të cilën e vijojnë përafërsisht 900 fëmijë prej 9-16 vjeç, e vendosur në lagjen më të varfër të Vienës. Ai do të dirigjojë me Orkestrin e “Superar” dhe në fund fëmijët që janë pjestar të grupeve më të ndryshme etnike, në mesin e të cilëve janë edhe fëmijët e refugjatëve sirian që sapo kanë arritur nga Siria, do ti ftoje në provën gjenerale të Filharmonisë së Vienës për Koncerin e Vitit të Ri.

Me këtë akt, Maestro Gustavo Dudamel, do të përcjellë mesazhin që sinqerisht mendon se muzika dhe fuqia magjike e muzikës impresionon dhe e bën botën vend më të mirë për jetesë.