Kontrolle depove për shitjen e drunjve (FOTO)

Drejtori i Inspektoratit për pyje dhe gjueti, Driton Nebiu ka kryer kontrolle nëpër disa depo për shitjen e drunjve.

Siç mësohet ky aksion është kryer me qëllim të verifikimit të tyre, se po i plotësojnë ligjet për funksionimin e tyre, apo aktivitetet e tyre po zhvillohen në mënyrë të kundëligjshme. “Jemi në terren për të vlerësuar se si po funksionojnë këto depo të shitjes së drunjve. Do të bëjmë kontrolle të rregullta për të parandaluar kriminalitetin shumëvjeçar që ka ndodhur me pyjet e Maqedonisë”, ka theksuar Nebiu, i cili me stafin e tij sot ka qenë në disa depo. (INA)

