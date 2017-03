Kosova është gati

Përfaqësuesja e Kosovës në konkurrencën e femrave e ka mbajtur të martën seancën e dytë stërvitore në Turqi, shkruan sot gazeta Zëri.

Vashat kosovare janë të gatshme për sfidat që i presin. Kosova do ta zhvillojë ndeshjen e parë miqësore sot me Poloninë, duke filluar nga ora 15:30 sipas kohës lokale.

“Stërvitja e sotme shërbeu për t’i parë sa më mirë lojtaret që për herë të parë janë bashkuar me ekipin. Kryesisht qëllimi i kësaj stërvitjeje ishte ushtrimi i situatave në lojë dhe përgatitja për ndeshjen e nesërme”, ka thënë përzgjedhësja Afërditë Fazlija.

“Ky është një grumbullim i mirëseardhur. Atmosfera në ekip është mjaft e mirë, nuk është hera e parë që jam pjesë e Kombëtares së Kosovës dhe besoj se nesër kemi me dhënë maksimumin për të arritur rezultat të mirë”, është shprehur futbollistja e njohur, Qëndresa Krasniqi.

“Jemi duke u përgatitur maksimalisht bashkë me shtabin teknik për të arritur rezultate sa më të mira. Shpresoj se nesër do të jemi të komponuara mirë kundër Polonisë dhe besoj e shpresoj se do të arrijmë rezultat pozitiv”, shtoi Blertë Kaqiu, futbolliste.