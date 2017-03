Lufta është mënyra primitive për zgjidhjen e problemeve

Askush nuk po e dëshiron luftën në Maqedoni. Përveç maturisë së shqiptarëve për të mos rënë pre e provokimeve nga ana e protestave të VMRO-DPMNE-së kundër Platformës së Shqiptarëve, ku nuk mungonin edhe parrullat nacionaliste “dhoma gazi për shqiptarët” dhe “Maqedoni e pastërt”, së fundmi edhe njësia për detyra speciale maqedonase “Tigrat”, që ishin pjesë e ushtrisë së Maqedonisë gjatë konfliktit të vitit 2001, nëpërmjet Facebook-ut ka apeluar për qetësi dhe maturi duke thënë se Maqedonisë nuk i duhet luftë e re.

Me të njëjtat tone për situatën politike në vend, gjegjësisht kundër një gjendje të jashtëzakonshme, është shprehur edhe kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Besim Hoda. Ai në një prononcim për portalin tesheshi.com ka thënë se lufta apo forca është mënyra më primitive për të zgjedhur problemet mes njerëzve dhe ajo gjithmonë mbetet si metoda e fundit e qasjes, gjithmonë kur pala e shtypur shterr të gjitha argumentet demokratike në mbrojtje të vlerave individuale apo grupore në fusha të caktuara.

“Kjo gjë ndodhi në vitin 2001 kur shqipëtarët pas 10 vjet ‘demokraci pluraliste’ u detyruan të reagojnë me forcë për të mbrojtur dinjitetin human e kombëtar në IRJM dhe me dhënien e sinjaleve të para të ndërgjegjësimit politik, ne pranuam nënshkrimin e një marrëveshje (e Ohrit) për të i dhënë shansë paqës. Së fundmi çdo luftë e sinqertë për synim ka një paqe të qëndrueshme ku do të respektohen vlerat njerëzore!”, tha Hoda për tesheshi.com.

Mirëpo sipas tij, në rastin konkret, ku një grupacion i manipuluar politikisht nga një subjekt (VMRO) që brenda këtyre 10 vjetëve ka shkelur mbi të gjitha vlerat humane e njerëzore jo vetëm ndaj shqipëtarëve por në aspekt strategjik afatgjatë edhe ndaj vet kombit e shtetit të vet, thirjet për luftë janë vetëm një farsë për të mbuluar krimin politik e ekonomik me çka dëshmojnë se deri ku mund të shkojë çmenduria e tyre në këmbim të interesit personal e klanor.

“Pra me një fjalë kjo që po ndodh sot dëshmon se deri ku ka vajtur degradimi shoqëror e politik i kësaj elite politike të sëmurë e cila me thirjet apo ulërimat kafshërore të fundit që degjojmë dëshmon çmendinë e sëmurë për para e pushtet me çdo kusht!”, shtoi Hoda.

Përshkrimi më i përshtatshëm për situatën në Maqedoni sipas Hodës është një fjalë e urtë: “Kafsha është e rrezikshme kur është e uritur, ndërsa njeriu kur është i ngopur.”