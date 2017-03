Kriza politike, burim i qeverisë së kaluar, Regjistrimit, Etniciteti dhe i Religjionit në Maqedoni

Nga Beqir SINA – New York

Ky është nji hulumtim i bër 17 vjet më parë publikuar nga një revistë e Sarajeves, dhe i marrë nga Enti i Statistikave të BE, por që disa analistë të këtyre çështjeve, rreth këtyre rezultateve. e shohin si shumë aktuale, edhe sot, sidomos duke e lidhur me krizën në Maqedoni.

Aqsa ata mendojnë se ndryshimi edhe sot mund të jetë fare i vogël, të paktën kështu thonë analistet europian, në një diskutim rreth asaj se sa ka rëndësi religjioni në krijimin e krizave politike, në Europë, kur po diskutojnë krizën politike në Maqedoni, tani pas zgjedhjeve të 11 Dhjetorit 2016.

Një krizë, kjo thonë ata e cila erdhi si pasojë e asaj edhe mbi baza Etnike dhe Fetare në Maqedoni, ku shqiptarët ishin më të dsikriminuarit mbi bazën e përkatësisë, së tyre etnike dhe fetare.

Kriza e tanishme në Maqedoni, duket qart se e ka burimin e saj – tek mënyra se si Qeveria e Nikolla Gruevskit, e frymëzojë ose e nxiti gjatë pushtetit të saj – çështjen e religjionit Maqedonas, tek populli maqedonas, vetem po të shohësh statujat religjoze dhe historike, me të cilat i mbushi përplot sheshet e Shkupit, mbi baza përkatësinë.

Pa marrë parasyshë qytetet dhe Komunat me perqindjen me te madhe shqiptare, shikoni vetem Shkupin se çfarë ndryshimi në ndërtimin dhe çështjet sociale se çfarë ndryshimi të madh ka.

Në Maqedoni, Kushtetuta, ligjet e tjera dhe politika, në letra thonë, se e ata mbrojnë lirinë fetare dhe etnike në përgjithësi, dhe simbas tyre, Qeveria e Gruevskit, i ka “zbatuar” këto masa në praktikë.

Mirëpo prej kur Gruevski, erdhi në pushtet, duke luajtur kartën nacionaliste, Kuvendi maqedonas atëhere, i predominuar nga maqedonasit, dy partitë më të mëdha VMRO – LSDM, kishte miratur një ligj të ri kundër diskriminimit, i cili ishte paraparë që të hynte në fuqi më 1 janar 2011, me të cilin do të sigurohej mbrojtja nga format e ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe atë të bazuar në besimin fetar dhe etnik.

Departamenti Amerikan i Shtetit, mbi të drejtën dhe lirinë fetare për çdo vjet nxjer një Raport, ku përfshinë edhe Maqedoninë.

DoS , sa her që nxirrte Raportin për Maqedoninë, perfshire edhe ate te fundit 2016, kur ishte Nikolla Gruevski, në krye të qeverisë, ka thënë se ” Maqedonia, në Përgjithësi, Qeveria, e ka respektuar lirinë fetare në ligj dhe në praktikë”.

Por, se gjatë periudhave të këtyre raportimeve, është vrejtur se nuk ka pasur ndonjë ndryshim të madh apo të vogël të gjendjes, në aspektet të respektimit të lirive fetare, dhe etnike, nga ana e Qeverisë, sidomos, kur bie fjala për Shqiptarët, që megjithse janë afro 30 % e popullsisë, së Maqedonisë, ata e ndjen veten gjithmonë të diskriminuar për shkak të përkatësisë së tyre.

Sepse, ka pasur disa grupe, të shoqërisë civile, që janë ankuar për ndikime politike edhe mbi procesin e regjistrimit, i cili nisi dhe u la në mes të rrugës, ku sot e kësaj dite as Qeveria, as partitë poliitike, subjektet e pavarura, pra qeveria maqedonase ende nuk kan dhënë një shpjegim se pse u ndërpre regjistrimi në Maqedoni, dhe çfarë u bë me regjistrimin e popullsisë!.

Maqedonia, sot është i vetëmi vend në Europë, që thotë se aspiron BE dhe të anëtarsohet në Aleancën Veri – Atlantike NATO, dhe ende nuk ka një regjistrim – ose Census prej se kur ajo mori pavarësinë nga Ish Jugosllavia që nuk egziston më.

Qeveria e re, e Zajevit , nga LSDM dhe Partitë shqiptare, që kan siguruar 67 mandate, e cila i ka paraqitur Presidentit të Maqedonisë, kërkesën që Ivanovi, të mandatoi ata për krijimin e qeverisë, mbështetur nga ndërkombëtarët, përfshirë SHBA, dje, përmendi më shumë se 20 pika të qeverisjes së ardhshme, dhe në asnjeren prej tyre nuk permendet çështja e regjistrimit të popullsisë në Maqedoni .

Pra a do të ketë një Census të ri Maqedonia, dhe kur !

Sepse, tani më shumë se kurr – duhet që Departamenti i Shtetit, por edhe institucionet të BE nga Brukseli, të cilat ka thënë vazhdimisht se ne Maqedoni, ka pasur disa raporte për keqpërdorime ose diskriminim shoqëror të bazuar në përkatësinë, besimin ose ushtrimin fetar, të mos jenë më, dhe të mos kete më Maqedonia kriza politike, nese zgjidhet edhe çështa e Regjistrimit të popullsisë.

Ngaqë, kështu i bie që për çdo vjet, duhen të bëhen zgjedhje në Maqedoni. Pse?

Por, megjithëse, Ambasadorët, e SHBA, dhe përfaqësues tjerë ndërkombëtar, në Shkup, kan mbështetur të drejtat e lirisë fetare në Maqedoni, ata ,vazhdimisht e kan kritikuar Kryeministrin Nikolla Gruevski, rreth kontrollit të qeverisë mbi tolerancën dhe mirëkuptimit fetar, përfshirë edhe ato ngjarjet e dhimbshme të shënimit të 100-vjetorit të lindjes së Nënës Terezë, si dhe kremtimet e festave të grupeve të ndryshme fetare.

Ose, më thjesht shikoni sot Shkupin, me protestat e nxitura nga Nikolla Gruevski dhe VMRO -ja, se çfarë karakteri kanë, a janë ato të nxituara mbi baza etnike dhe fetare apo jo ?

Ndërkohë, që këto Hulumtimet janë bërë në të gjitha vendet evropiane; shqiptarët në Ballkan janë më pak religjioz (63% prej tyre deklaruan që religjioni nuk është me rëndësi), kurse më religjioz ishin qytetarët e BH dhe të Maqedonisë.

Ja rezultati i të gjitha vendeve të Evropës:

Përqindja e vendeve që janë deklaruar se religjioni nuk ka rëndësi:

Estonia 84%

Suedia 83%

Danimarka 80%

Norvegjia 78%

Azerbajxhani 74%

Republika Çeke 74%

Franca 73%

Britania e Madhe 71%

Finlanda 69%

Holanda 66%

Bjellorusia 65%

Rusia 63%

Albania 63%

Bullgaria 62%

Letonia 62%

Belgjika 61%

Hungaria 59%

Sllovenia 59%

Spanja 59%

Gjermania 57%

Zvicra 56%

Ukraina 54%

Lituania 52%

Sllovakia 51%

Mali Zi 48%

Serbia 45%

Kazakistan 43%

Austria 42%

Irlanda 42%

Moldavia 31%

Kroacia 30%

Greqia 30%

Armenia 29%

Bosnja Hercegovina 29%

Portugalia 27%

Italia 26%

Qipro 24%

Polonia 23%

Gjeorgjia 22%

Maqedonia 20%

Rumania 18%

Bosnja Hercegovina bie në grupin e “vendit më religjioze” krahas me Greqinë, Spanjën, Poloninë dhe vende tjera:

Greqia 30%

Armenia 29%

Bosnja Hercegovina 29%

Portugalia 27%

Italia 26%

Qipro 24%

Polonia 23%

Gjeorgjia 22%

Maqedonia 20%

Romania 18%