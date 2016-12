Kryeministër me rrotacion, për një Maqedoni stabile

Shkruan: Mr.Sc.Refik HASANI

Legjislatura e dalë nga zgjedhjet e mbajtura më 11 dhjetor 2016,do të duhej të fillon një praktikë më funksionale e këtij shteti që përbëhet nga dy nacionalitete. Pas luftës armatosur së Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare dhe Armatës së Maqedonisë,pas Marrëveshja së Ohrit, dhe ratit të Kumanovës që ndodhi vitin kaluar do të duhej të rishikohet seriozisht funksionimi i këtij shteti. Maqedonia përbëhet nga nacionaliteti Shqiparë dhe Maqedon, prandaj nëse dëshirohet të funksionalizohet ky shtet duhet me rotacion të gjitha pozitat e larta qendrore të jen të barabarta. Pozita e Presidentit, Kryeministrit, Kryetarit të Parlamentit, Shef i Armatës, Policisë, Shërbimit të fshehtë, Gjykatës Kushtetuese e Supreme, Prokurorisë së shtetit, etj, do të duhej të udhëhiqen nga dy nacionalitete që e përbëjn këtë shtetë vetëm si të barabarta në të gjitha nivelet dhe segmentet qendrore të këtij shteti.Vazhdimisht nuk fuksionon që të jen Ministra të Arsimit,të brendshëm, Financave, Jashtëm, Shendëtsisë, Kulturës, nga njeri nacionalitet. Kur mekanizmi, instanca dhe strukturat e Bashkimit Evropian funksionojn me rotacion pse këto nuk mund të zbatohen edhe në Maqedoni. Edhe simbolet, llogot e flamuri duhet të ketë elemente të shqiptarëve dhe maqedonasave vendas, pa harruar edhe himnin valutën-monedhën kombëtare dhe të gjitha që kan kuptim të funksionimit të këtij shteti.

