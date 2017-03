Kryetari i Parlamentit të betohet se do ta ruaj karakterin unitar të Maqedonisë

Sot vazhdon seanca konstituive e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë ku duhet zgjedhur kryetari i Parlamentit. Kush do që do të zgjidhet, kjo para së gjithash është një akt solemn, por edhe obligim që ta respektoje Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, suverenitetin dhe integritetin territorial, thuhet në njoftimin me shkrim të Lidhjes Demokratike.

“Deklarata solemne ( betimi) i dhënë nën flamurin e Republikës së Maqedonisë, deputetët dhe opinioni maqedonas, është garanci e fuqishme se kryetari i Parlamenti me indignacion të bëjë çfarë do tentimi për ta prishur karakterin unitar dhe suverenitetin e shtetit.

Respektimi i Kushtetutës duhet që të jetë imperativ për të gjithë bartësit e funksioneve shtetërore, sidomos edhe i kryetarit të Republikës së Maqedonisë, i cili fatkeqësisht është shembull i keq dhe i pandryshuar kur është në pyetje shkelja e Kushtetutës dhe deklarata solemne të cilën e dha para qytetarëve të Maqedonisë.

Lidhja Demokratike fton në sjellje të përgjegjshme nga të gjithë deputetët, me qëllim që ndryshimet e pushtetit të janë në interesin e stabilitetit, paqes dhe prosperitetit të Maqedonisë evropiane dhe demokratike. Paralajmërimet për pengimin e zgjedhjes së kryetarit të Parlamentit duhet dhe mund që të janë të mundura nga forcat demokratike në Maqedoni”, thonë nga partia.