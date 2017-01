Labinot Gashi – Labi i njohur si një nga shoumenët televiziv dhe deri tani udhëheqës i emisionit “Një kafe me Labin” në Tv21 së shpejti do të jetë mysafir në emisionin Xing të Ermal Mamaqit në TV Klan. Labi prite që në këtë emision që do të transmetohet ditën e premte në orarin e njohur do të flas detaje ekskluzive për karrierën e tij dhe të rejat pas largimit nga TV21 dhe emisioni i tij tradicional në këtë televizion. (INA)