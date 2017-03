KU JENI JU UDHËHEQËS SË PARTIVE SHQIPTARE?

Sulejman Mehazi

100 herë kemi thënë, po dhe 100 herë është e vërtetë se kaurrët nuk na duan e s’jetohet me ata, prap partitë tona s’marrin veshtë. O partiasha shqiptarë, çfarë pritni, a se vëreni se të gjithë janë me ne: SHBA-ja, BE-ja, Prokuroria Speciale, po edhe situata shumë e përshtatshme politike na ndihmon, si asnjëherë më parë, për të krijuar parlamentin tonē shqiptar në Maqedoni. Ku jeni, ju, udhëheqes politikë të partive tona shqiptare, pse fshiheni e keni humbur?, pse nuk mblidheni të katër partitë: BDI, BESA, LR PDSH e PDSH të merreni veshtë për parlamentin shqiptar, apo mos i mprehni dhëmbët, i zbukuroni flokët apo teshat tuaja për të hyrë në qeveri të maqedonasve për t’ua ruajtur kombin dhe shtetin e tyre. Kjo tregon se ju të njejtët jeni, s’keni ndryshuar fare që 25 vjet, përsëri maqedonasit do ju mashtrojnë me tendere e me femra, e do zbytheni para popullatës shqiptare. S’ka hair dhe prej jyve.