Kujdes kur bleni “Adidas” dhe “Converse”: Po falsifikohen dhe shiten si origjinale në Maqedoni!

Policia e Shkupit ka ngritur padi penale kundër 27 vjeçarit U.A, nën dyshimin e arsyeshëm se ka kryer veprën penale shkelje të të drejtave të pronësisë industriale dhe përdorim të paautorizuar të kompanisë së huaj dhe kryerjen e transportit pa licencë, transmdeton TetovaSot.

I dyshuari, nga policia thonë se më 29 korrik 2016, edhe pse ai e dinte se nuk ka pasur marrëveshje me përfaqësuesit të autorizuar në territorin e Maqedonisë, në mënyrë të paautorizuar ka marrë sasi të madhe të atleteve të falsifikuara “Adidas” dhe fustane sportive Converse All-Star me vlerë të madhe dhe në kundërshtim me rregullat për pronësinë industriale, me qëllim të mashtrojë blerësit, i ka ngarkuar ato në një kamion dhe me një makinë Mercedes ishte drejtuar për në fshatin Luboten.

I dyshuarika blerë 146 palë atlete të markës Addidas vlera e tregut aktual të cilëve nga një palë në shitore është në mes 3.200 dhe 5.200 denarëve ose vlerë të përgjithshme mes 467.200.00 – 759.200.00 denarë dhe 224 veshje sportive për femra të markës Converse All-Star, vlera e të cilave për një palë në shitore është midis 1,845 dhe 3,075 denarë, ose vlera totale në mes të mes 413.280 për 688.800 denarë.