‘Kumanova’, me dyer të mbyllura janë dëgjuar bisedat e përgjuara

Seanca gjyqësore në rastin “Kumanova” ka vazhduar me dyer të mbyllura.

Sipas avokatit të mbrojtjes, Mefail Asllanit, edhe kësaj radhe janë dëgjuar transkriptat e bisedave të përgjuara.

“Ende vazhdojmë me dëshmitë e koduara, konkretisht me përgjimet. Seanca shkoi në rregull, nuk pati ankesa nga klientët për keqtrajtim. Seanca e radhës është më datën 26, ku do të vazhdohet sërish me dëshmitë e koduara dhe së shpejti presim edhe të kryhen. Atëherë sipas Ligjit për procedurë penale parashihet që mbrojtja të propozojë provat”,- deklaroi avokati i mbrojtjes, Mefail Asllani.