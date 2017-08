Kumanovë mos u mashtro!

Tweet on Twitter

Nga Abdulla Mehmeti

E përgëzoj një iniciativë në Kumanovë për zgjedhjet vendore (komunale) të radhës, që pritet të mbahen në muajin tetor të këtij viti. Me dëshirën më të mirë për të ndihmuar në çdo skaj të hapësirës shqiptare ku burojnë iniciativa premtuese dhe dobiprurëse, secili e ka për obligim të hedh një ide, mendim dhe sugjerim për të ndihmuar në tejkalimin e situatave të ndërlikuara, edhe atë:

1. Të mos mashtrohen qytetarët se nga këto zgjedhje do të bëhen mrekulli për zgjidhjen e problemeve të shtresuara me vite të tëra, edhe me fajin tonë (qytetarëve, zgjedhësve);

2. Kumanova me rrethinë është rajoni më i goditur në periudhën e pluralizmit, sidomos gjatë konfliktit të vitit 2001 dhe pas tij, deri në ditët e sotme;

3. Sa u dhemb vetë kumanovarëve çështja e Kumanovës dhe vendbanimeve të veta, nuk duhet të pritet se do t’u dhemb edhe të tjerëve, të cilët oborret e shtëpive të veta (komunave të tjera nga vinë udhëheqësit e partive politike) i kanë në gjendje po aq të mjerueshme sa edhe Kumanova, Likova dhe mbarë rajoni i Karadakut;

4. Në aspektin konceptual duhet të mos përdoret shprehja ,,këshill mbipartiak”, në interpretimin e arsyeshmërisë së të cilit nuk kam kompetenca të ndërhyj, por si ,,këshill ndërpartiak”, këshill bashkëpartiak”, ose ,,këshill jopartiak”, iniciativë qytetare, për arsye të keqkuptimit, keqinterpretimit dhe keqpërdorimit;

5. Korniza ligjore (listat e zgjedhësve, njësitë, komisionet etj.), me të cilën do të mbahen këto zgjedhje nuk garanton zgjedhje të drejta, të lira dhe demokratike, prandaj, në pamundësi për ndërhyrje në këtë sferë nga organet e pushtetit të ri, nuk duhet edhe më tepër të pritet, të synohet dhe të mashtrohen qytetarët e shumëvuajtur, sidomos të Kumanovës me rrethinë;

6. Duhet të mendohet nga të gjitha strukturat politike dhe jopolitike të shqiptarëve në këtë rajon, që në të ardhmen më të afërt të përpiqen pandalur në mënjanimin e padrejtësisë më të madhe që ua ka bërë pushteti i mëparshëm qytetarëve të këtij rajoni, përmes ndarjes së rajonit të Likovës në komunë të veçantë (vetëm për interesin (punësimin) e dhjetëra administratorëve dhe humbjen e dhjetëra mijë qytetarëve!), kështu duke krijuar një komunë rurale (fshatare, të varfër dhe pa perspektivë), nga Komuna e Kumanovës, si komunë urbane (qyteti) me tërë infrastrukturën e nevojshme dhe zhvillim ekonomik, të cilat nuk mund t’i shfrytëzojnë në mënyrë të barabartë edhe shumica e qytetarëve shqiptarë të këtij rajoni, me çka humbin edhe vetë banorët shqiptarë të këtij qyteti, për shkak të përqindjes së vogël të tyre në kuadër të kësaj komune.

Problemet tjera i dinë më së miri vetë qytetarët e Komunës së Kumanovës dhe sidomos ata të Komunës së Likovës, ndërsa nga subjektet politike dhe individët me ndikim duhet të kërkohet përgjegjësi, transparencë, ndershmëri, përkushtim, dinjitet njerëzor, pse jo edhe ndjenjë dhembje për gjendjen e rëndë në të cilën e ka katandisur politika e papërgjegjshme qytetin e Kumanovës dhe këtë rajon me shumicë të popullsisë shqiptare.

Kumanova ka pasur përherë burra, të cilët shpresoj që kësaj radhe do të reflektojnë në të mirën e vendbanimeve dhe të qytetarëve të tyre.

