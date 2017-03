Kur Bardhyl Mahmuti ishte në burgjet serbe (Foto)

Ish përfaqësuesi i lartë të UÇK-së dhe ministri i jashtëm kosovar në qeverinë e perkohshme të pasluftës, Bardhyl Mahmuti, ka publikuar një fotografi të bërë në kohën kur ka qenë i arrestuar në burgun serb në qytetin Zajeçar, shkruan Gazeta Lajm. “Në Burgun e Qarkut në Zajeçar të Serbisë (1988). Me Ramadan Avdiun, Sabit Berisha dhe një i burgosur serb me emrin Gogaja që shoqërohej kryesisht me të burgosurit shqiptarë”, ka shkruar Mahmuti te fotografia.