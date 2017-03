Kush është bashkëshorti i “ndrojtur” i Federica Mogherinit…(FOTO)

Ai është Matteo Rebesani, një aktivist i shoqërisë civile dhe ish-nëpunës i Parlamentit Europian. Jeton një jetë larg publikut, pa “Facebook” dhe paksa i mbyllur. Mediat arrijnë ta kapin Matteon vetëm atëherë kur Shefja e Diplomacisë së Bashkimit Europian (BE), del në plazh për t’u rrezatuar dhe relaksuar.



Matteo kryesisht kujdeset për dy fëmijët e tyre, duke i lënë kohë Mogherinit të zërë axhendën e saj të ngjeshur diplomatike dhe problematike kohën e fundit në BE.

Matteo më herët ka punuar edhe në Organizatën e Njohur Joqeveritare (OJQ) të Italisë ‘Amici di Bambini’, që merret me kujdestarinë dhe të drejtat e fëmijëve. E po ashtu edhe në OJQ e njohur britanike ‘Save the Children’, organizatë e mbështetur nga Mbretëresha Britanike Elizabeta II.