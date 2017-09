Kush është Beqir Ajazi, një nga 300 të burgosurit e parë të komunizmit (Historia)

Ish- drejtori i Arkivit në ministrinë e Brendshme, Kastriot Dervishi zbulon copëza jetë të njëri prej 300 të burgosurve të parë të regjimit komunist, Beqir Ajazi.

Ai shkruan se fillimisht Ajazi luftoi pranë shtabit të Abaz Kupit.

Me rastin e 1 shtatorit 1928, përvjetorit të shpalljes së Mbretërisë Shqiptare, kujtoj sot një prej idealistëve më të vendosur antikomunistë, Beqir Ajazin, i cili u nda nga jeta, një muaj më parë më 2 gusht 2017.

U lind në Dibër të Madhe më 20 korrik 1920, qytet ku ishte vendosur përkohësisht familja e tij për shkak të ngjarjeve në Shqipëri. Më 1928-1931 ndjek arsimin fillor në Prezë për ta vazhduar më tej më 1931-1934 në Ersekë. Më 1934-1949 ndjek Liceun Francez të Korçës. Me mbylljen e këtij liceu nga qeveria e kohës, në vitet 1939-1943 ndjek gjimnazin e Tiranës. U regjistrua student në Universitetin e Drejtësisë në Padova të Italisë, por vitet e vështira të luftës nuk do ia realizonin këtë ëndërr.

Më pas, në vitet 1943-1944 është sekretar III në Ministrinë e Kulturës Popullore. Në shtëpinë e tij në Prezë kanë qëndruar misionarët britanikë, ndërsa vetë Ajazi ishte pranë shtabit të Abaz Kupit këtë kohë.

U arrestua më 14.10.1944 nga komunistët duke qenë një nga 300 të burgosurit e parë politikë të regjimit në Tiranë. Ai ishte brezi i parë i rinisë antikomuniste të luftës që provoi persekutimin komunist. I fundit i një brezi idealistësh. Provoi pushkatimin e babait, vrasjen e vëllait dhe persekutimin e egër komunist.

Gjykata Ushtarake e Krahinës Ushtarake të Korpusit të Parë në Tiranë më 26.4.1945 e dënoi me 15 vjet burgim e punë të detyrueshme me arsyetimin se “ka penguar luftën e popullit” dhe “ka sharë Stalinin”.

Punoi në kampe pune e së fundi u lirua nga burgu i Burrelit më 17.5.1954.

Edhe pas daljes nga burgu qëndroi i fortë moralisht. Nuk e përkulën as presionet e regjimit dhe punët e vështira e të rënda që kreu. Për këtë arsye, u internua me nënën e vet, me vendimin nr.11, datë 13.11.1975 të Komisionit të Internim-Dëbimeve pranë Kryeministrisë bashkë me 132 persona të tjerë. Në përligjjen e vendimit thuhej se personat e internuar kishin pjesëtarë të familjeve të tyre të arratisur dhe se nuk mbanin qëndrim të mirë politik. Qëndroi për më se 10 vjet në fshatrat e Vlorës si i internuar.

Ishte krenar se doli i papërlyer e i fortë nga koha e komunizmit. Vlerësonte moralin njerëzor e atë politik. Mbeti besnik i idealit mbretëror. E ëndërronte Shqipërinë të pastruar nga efektet e dëmshme të komunizmit, shtet të fortë, me ekonomi të qëndrueshme e me njerëz me moral e tradita kombëtare.

Gjatë viteve të demokracisë, Beqir Ajazi ishte aktiv me artikuj në shtypin e shkruar si dhe me intervista e pjesëmarrje në aktivitete.

Në vitin 2000, Flori Slatina i botoi librin “Nga shkaba me kurorë te drapri me çekan”, libër që u ribotua më vonë nga Shtëpia Botuese “55”. Ky libër është një dokument serioz e burim i çmuar informacioni për ngjarje të ndryshme të historisë së Shqipërisë dhe për errësirën komuniste. Deri sa kishte mundësi, Beqir Ajazi nuk rreshti së shkruari me makinën e tij të shkrimit.

Bashkëlidhur, fotoja e Beqir Ajazit në burgun e Tiranës, prill 1945.

