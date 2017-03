Kush është Marigona, femra e vetme e Njësisë Speciale të Kosovës (VIDEO)

Marigona Beadini ka qenë kampione e karatesë dhe e boksit, por sot ajo është pjesë e Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës.

Beadini madje ka marrë edhe medalje të shumta të garave evropiane e botërore në fushën e sportit.

“Ka qenë viti 1997 kur unë kam fillu me karate në Prishtinë, kanë qenë ditë e para kur fillova me sport, por në vitin 2012 kam filluar si pjesëtare e policisë së Kosovës”, tha ajo.

Punën që ajo e bënë sot, ia lehtësuan sportet me të cilat ajo është marrë dikur.

“Sporti të jep disiplinë, të jep karakter e vendosshmëri të fortë. Të bënë me kuptu që duhesh me u mundu për me arrit një rezultat” shprehet tutje ajo.

Ajo si operatore e njësisë speciale të Kosovës, ka marrë pjesë në thuajse të gjitha protestat dhe operacionet që janë zhvilluar.

“Njësia speciale, është njësia më e veçantë në Policinë e Kosovës” tha Beadini.

Pas vetëm 2 muajsh punë, ajo e bëri edhe arrestimin e parë si police e njësisë speciale. Gjatë një patrullimi, ajo ka arrestuar një person i cili ishte nën ndikim të alkoolit.

Pa u shkëputur fare nga puna, ajo madje edhe vijon studimet në fakultetin juridik.

“Juridikun e studioj sepse më përputhet me profesion, por më pëlqen edhe si drejtim e drejta”, tha ajo.