Kush po thirrë mobilizim të rezervistëve të policisë?!

Në disa fshatra të Shkupit dhe Kumanovës, janë thirrur të rinjë për tu përfshirë në policinë rezervë. Këtë e konfirmon një burim nga njëri prej fshatrave të këtij rajoni, duke thënë se ka pasur thirrje për mobilizim të mundshëm në radhët e policisë rezerve. “Ka ardhur dikush dhe ka shkruar lista me vullnetarë, në rast se do të aktivizohet policia rezervë”, tha për INA, një fshatar i këtyre vendbanimeve, duke mos dhënë detaje. Ai pranon se është përkrahës i LSDM dhe se është kundër politikave të pushtetit të deritanishëm. Nga MPB nuk ka përgjigje lidhur me këto zëra apo spekulime që po rrjedhin, përfshirë edhe rrjetet sociale. (INA)