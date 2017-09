Ky pritet të jetë kandidati i Lëvizjes BESA për Çairin, do të lë karrigen e deputetit

Lëvizja BESA është treguar e matur me kandidaturat ku pritet të zhvillohet betejë e ashpër politike me oponentin e saj, Bashkimin Demokratik për Integrim. Lëvizja BESA dje ka zbuluar kandidatin e saj për komunën e Tetovës. Derisa publiku priste se do të kandidohet anëtari i kryesisë, Adnan Azizi, megjithatë, BESA befasoi me kandidaturën e Bilall Kasamit.



Ngjashëm kjo parti ka bërë lëvizje edhe me kandidaturën e komunës së Çairit. Derisa në opinion kanë filluar të qarkullojnë emra të ndryshëm, sot u bë publike se deputeti Zekirija Ibrahimi është kandidati nga Lëvizja BESA për komunën e Çairit. Ai është propozuar nga disa nëndegë të komunës së Çairit. Deputeti Zeqirija Ibrahimi ka theksuar për sakte.net se është i gatshëm të merr përsipër barrën për t’u ballafaquar në një betejë të ashpër për komunën e Çairit. (INA)

