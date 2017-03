Lajçi: Dëme shqiptarëve u ka bërë Azem Vllasi, e jo demonstratat e vitit 1981

Një ndër organizatorët e demonstratave të vitit 1981, Ali Lajçi, thotë se ish-funksionarët komunistë të Kosovës nuk donin avancime të çështjes kombëtare. Sipas tij, ata mbronin programet e Serbisë.

“Sot nuk i arsyetoj asnjëherë që ta kenë të njëjtin qëndrim”, thotë ai, duke aluduar tek Azem Vllasi. “Demonstratat s’ka pasë kujt t’i bëjnë dëm, përderisa kishim një kërkesë avancuese për një republikë të Kosovës, për të drejtat tona. Ne as nuk e shtinim dikë në burg as nuk e dënonim dikë. Thjeshtë, kërkonim të drejtat që u takonin shqiptarëve”.

Ish-kryetari i Komitetit krahinor të Kosovës, Azem Vllasi, thotë se organizatorët e demonstratave të vitit 1981 nuk kanë kërkuar përmirësimin e kushteve të shqiptarëve të Kosovës, por kanë synuar që komunizmin jugosllav ta zëvendësojnë më atë stalinist.

“Kur u pa se cila është platforma ideologjike e bartësve të protestave, doli në pah se kërkesa nuk ishte për një republikë të barabartë me pjesët tjera të ish-Jugosllavisë, por e bazuar në ideologjinë enveriste. Atëherë plasi belaja e vërtetë dhe këtë situatë e shfrytëzoi Serbia”, ka thënë Vllasi në një intervistë të mëparshme.

“Vllasi thotë se këto demonstrata ishin të dëmshme, por dëmet i kanë bërë strukturat politike dhe programi i Serbisë e i Jugosllavisë së asaj kohe që mbështetej nga ai. Ata i futën, deri në vitin 1990, rreth 70 mijë shqiptarë në duar të sigurimit; ata e suspenduan autonominë e Kosovës – bashkë me Serbinë (më 23 mars 1989 shumica e delegatëve shqiptarë votuan për këtë)”, thotë Lajçi. “Këto janë faktet e dëmshme, siç ishte përndjekja e shqiptarëve pas vitit 1981, në krye me Azem Vllasit. Ky i ka bërë dëme Kosovës”.

Lajçi arrestohet më 26 mars të vitit 1981. Ai do të vuaj 11 vite burg të rënd, deri më 1993 kur do të lirohet. Gjatë vuajtjes së tij të dënimit, propaganda serbe thoshte se Lajçi po shëtitet në Beograd me “Mercedes të zi” dhe ato fjalë përfliteshin tek qytetarët e rëndomtë të Kosovës.

“Vonë i kam dëgjuar këto, sepse në izolim nuk më vinin informatat. Ky është krim i shumëfishtë: të dënojnë e të torturojnë dhe synojnë të të denigrojnë te kombi. Të tilla ishin shërbimet serbe”, thotë ai. “Por, vuajtjet harrohen kur e di se u avancua çështja jonë kombëtare”.