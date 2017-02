Lajm Fantastik: Zvicra jep vizën “B” për mijëra shqiptarë të Maqedonisë

Gjeneva do t’i japë fund hipokrizinë që rrethon situatën e emigrantëve pa dokumente. Ajo ka bërë një hap të avancuar për të lehtësuar personat që nuk kanë “letra” apo siç nihet “sans-papiers” për të marrë vizën B. Në mesin e 67.000 emigrantëve “pa letra” në Zvicër, mësohet se 20 mijë janë shqiptarë, kryesisht nga Kosova, Maqedonia dhe Lugina e Preshevës, ndërsa vetëm në Gjenevë janë 2 mijë emigrantë. Opracioni Papyrus dhe 67 mijë emrigrantëve “sans-papiers”. Mbi 20 mijë shqiptarë, vetëm në Gjenevë 2 mijë. Gjeneva ka dalë me një projekt të quajtur PAPYRUS, i cili ka për qëllim që të ndihmojë emigrantë sidomos ata pa letra. Ky projekt ka marrë mbështetje edhe nga departamenti federal i drejtësisë dhe policisë, kryesuar nga këshilltari, Federale Simonetta Sommaruga. Në përputhje me kuadrin ligjor, sekretari i shtetit për migrim (SEM), ka rënë në pajtim që t’i çlodhë kërkesat e rregullta të pranimit. Kohëzgjatja e vazhdueshme e qëndrimit është deri në pesë vite për familjet me fëmijë të shkollave, ndërsa dhjetë vite për kategoritë tjera. Në fillim të liqenit në një lokal, tashmë do të jetë më lehtë të merret leje-qëndrimi (viza) B për njerëzit pa status apo siç janë të njohur në Zvicër “sans-papiere”. Që të arrijnë këtë ata duhet t’i plotësojnë, përgjigjet disa kushtet të veçanta. Duke njohur kontributin e tyre për ekonominë dhe integrimin social, kantoni dëshiron t’i lehtësuar rregullimin e tyre, duke u bërë në luftë kundër punës së zezë (ilegalisht). Një fazë testi filloi në fund të vitit 2015 ku u rregulluan 590 persona, duke përfshirë 147 familje. Kështu operacioni Papirusi duhet të lejojë disa mijëra emigrantë pa dokumenta për të marrë një leje B dy vitet e ardhshme në Gjenevë, tha sot këshilltari shtetëror Pierre Maudet, në krye të Departamentit për siguria dhe ekonomi (DSE). Z.Maudet, tregoi fjalë të mira për shiptarët me letra dhe pa letra. “Shqiptarët qofshin ata Kosova apo vendet tjara nga Ballkani janë punëtorë kanë imazh të mirë, integrimi i tyre në tokën helvetike është për shembull për komunitet tjera..” ka pohuar për “Presheva jonë” në Zvicër shefi i DSE z.Pierre Moudet, ministër për çështe sigurie dhe ekonomi në Republikën e Gjenevës. Integrimi i suksesshëm, pa një dënim penal, pavarësi të plotë financiare: kriteret e tjera janë të pandryshuara. Në bazë të njoftimit të kantoneve, të SEM do të hetojë çdo rast veç e veç. Rreth 76.000 emigrantë pa dokumenta jetojnë në Zvicër, duke përfshirë 13.000 në Gjenevë. Ato vijnë kryesisht nga Amerika Latine, e ndjekur nga shtetasit e Ballkanit, kryesisht shqiptarë nga Kosova e Maqedonia dhe Presheva si dhe te tjerë. Mësohet se janë mbi 20 mijë shqiptarë, ndërsa vetëm në Gjenevë janë 2 mijë. Ata janë të angazhuar kryesisht në ekonominë e brendshme, ndërtimin dhe restaurimin, zonat e prekur veçanërisht nga puna e paligjshme dhe pagave dumping. Arsyeja e operacionit Papyrus, përfshinë kontrolle të forta për të rregulluar këto zona dhe për t’iu shmangur puneves ilegale. Ajo gjithashtu vjen me një pajisje të integrimit