LAJM I FUNDIT: BDI do të koalicionojë me LSDM-në?

BDI me siguri do të koalicinojë me LSDM-në. Kjo është dakorduar në Kryesinë qendrore të premten, ndërsa vendimi do të kumtohet nesër, ka deklaruar për Telma një funksionar i lartë i BDI-së.

Pas marrjes së mandatit, partia do të fillojë negociatat me LSDM-në për kabinetin e ri qeveritar dhe harmonzimin e platformës qeveritare.

67 nënshkrimet për shumicë parlamentare Zoran Zaev do t’ia dorëzojë presidenti Ivanov. Nuk pritet ndonjë obstrukcion nga ana e tij pasi neni 90 është i qartë: Presidenti është i obliguar t’i jep mandatin kandidatit të partisë, apo partive që kanë shumicë në Parlament.