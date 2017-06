LAJMI I FUNDIT/ Këto zv/ministri i takojnë LR-PDSH

Në kuadër të ndarjes së posteve të zv/ministrave INA mëson se LR-PDSH do ti takojnë postet e zv/ministrave në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës si dhe Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Burime partiake pranë BDI kanë theksuar se këto dy poste do të jenë për LR-PDSH, përfshirë edhe tre poste të sekretarëve shtetëror në ministritë që udhëhiqen nga LSDM.

Deri tani në LR-PDSH kanë qarkulluar emra të ndryshëm se kush do të udhëheq me këto poste, por zyrtarisht kryesia e kësaj partie nuk ka diskutuar asnjë kandidaturë. Siç mësohet njëra ministri do të jetë për Tetovën dhe tjetra për Kumanovën.

Në lojë është edhe posti i zv/ministrit të brendshëm, që mund ti takoj Zulfi Adilit të Unitetit.

Javën e ardhshme do të bisedohet edhe për ndarjen e posteve të drejtorëve. LR-PDSH gjatë kësaj jave do të thirr kryesinë ku do të shtrohen propozimet. (INA)