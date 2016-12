Lajmpress/ APSH: Kemi informacione se Musa Xhaferi po negocion me Mijallkovin

Iniciativa e Ali Ahmeti për një takim të partive shqiptare, ka humbur dukshëm në peshë, pas paraqitjes së informacioneve nga burime partiake në BDI, se larg syve të opinionit, por edhe larg syve të anëtarësisë partiake, kjo parti ka filluar kontaktet e para me VMRO-DPMNE-në. Këto burime kanë thënë për gazetën Lajm se takimi i parë është realizuar parmbrëmë në ora 23, në diskrecion të madh në një lokal në Shkup.

Këto takime kanë alarmuar edhe vetë funksionarë të BDI-së.

“Deri sa kryetari jonë po bën apel për bashkim të partive shqiptare, bashkëpunëtorët e tij më të afërt kanë filluar negociata me përfaqësues të VMRO-DPMNE-së. takimi është realizuar mes dy figurave që shpesh dëgjohen duke biseduar mes veti edhe te ‘bombat’ e publikuara nga Zaevi”, thotë ky burim partiak, që insiston të mbetet anonim.

Burime partiake vlerësojnë se temë kryesore e takimit duhet të ketë qenë Tearca, respektivisht ndihma që BDI mund të ja ofrojë VMRO-DPMNE-së që të mos humbë deputetin e rrezikuar në njësinë numër 6 dhe të ruajë përparësinë 51:49 ndaj LSDM-së. ky takim, sipas tyre do të jetë uverturë në bisedat për koalicion qeveritar, sepse si duket VMRO dhe BDI nuk e kanë ndërmend ta ndërprejnë “jaraninë” tetëvjeçare as pas 11 dhjetorit.

Nga BDI rrallëherë prononcohen në pyetjet e Gazetës Lajm. Sidoqoftë ne mbetemi të hapur për reagim eventual të tyre.

Meqë për këto informacione nuk ka reagim zyrtar nga BDI edhe përfaqësuesit e partive tjera shqiptare komentojnë vetëm jozyrtarisht.

Nga Lëvizja BESA me skepticizëm e shohin iniciativën e Ahmetit, duke vlerësuar se në këtë mënyrë kryetari i BDI-së po bën tentim të tejdukshëm për të rikthyer rejtingun e tij të dëmtuar pas humbjes së 70 mijë votave në zgjedhjet e 11 dhjetorit.

Ndërkaq, burime nga Aleanca për Shqiptarët, jozyrtarisht thonë se posedojnë informacion për së paku një takim mes Musa Xhaferit të BDI-së dhe Sasho Mijallkovit të VMRO-DPMNE-së, lidhur me bashkëpunimin e mëtutjeshëm të këtyre dy partive. Nga APSH thonë se nëse konfirmohen këto informacione, atëherë do të ishte e kotë ulja në një tavolinë me Ahmetin. Vetëm nga PDSH tani për tani nuk ka komente zyrtare e as jo zyrtare për iniciativën e Ahmetit. (Lajmpress)

http://lajmpress.com/apsh-kemi-informacione-se-musa-xhaferi-po-negocion-me-mijallkovin/