Lansohet klipi i këngës ‘Don’t Say No More’ nga Kida (Video)

Këngëtarja Orhidea Latifit të cilën e njohim në publik si Kida, ka sjellë projektin e fundit edhe në versionin vizual.

Kida publikoi këngën ‘Don’t Say No More’ në bashkëpunim me Dj e njohur francez Hcue, punuar nga Sony Music, shkruan lajmi.net.