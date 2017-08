Largohet Adi Krasta nga Top Channel…? (Foto)

Adi Krasta së fundmi ka qënë në krye të shout ‘E Diell’ në ‘Top Channel’.



Por, duket se në sezonin e ri, Krastën nuk do ta shohim më aty. ‘Blitz.al’ bën të ditur se sipas tyre, Adi Krasta në sezonin e ri do të jetë në të njëjtin televizion por në një format të ri të ngjashëm me ata në SHBA si ‘Jimmy Kimmel’ apo ‘Tonight with Jimmy Fallon’. Le të presim se çfarë do të ketë planifikuar Adi Krasta këtë sezon të ri për publikun e tij që me siguri do t’i mbërthejë përpara ekranit.