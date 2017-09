Latifi kandidat i pavarur për kryetar të komunës së Çashkës

Ismet Latifi në një postim të tij në Fejsbuk ka njoftuar publikun e gjërë e veçanërisht banorët e komunës Çashkë se në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 15 tetor 2017 ai do të garoj si kandidat i pavarur për kryetar i komunës në fjalë

Ja çfar shkruan Latifi në FB:

NJOFTIM.

-Të nderuar qytetarë të komunës së Çashkës, ju informojë, se unë Ismet Latifi nga fsh.Jabollçishtë, do të garojë si kandidat i pavarur për Kryetar të Komunës së Çashkës.

-Një’herit, ju informojë se nuk jem pjesë apo i nominuar i donjë prej partive tona Shqiptare, por as nuk do të jem vegël apo satelit i asnjë prej partive tjera.

-Tubimin me qytetarë dhe kampanjën do zhvillojë dhe financojë vet, dhe eventualishtë me donjë njeri tê vullnetit mirë, që juve të ardhmen të ju prezentojë me dinjitet.

-ME RESPEKT I JUAJI ISMET LATIFI.

