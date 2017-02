Shpëtim Pollozhani

Deklarata kercenuese e gruevisteve drejtuar Ambasades Amerikane ne Shkup, ma kujton skenen me qesharake qe e kam pare ndonjehere ne Tv. Animal Planet. Nje leopard ishte duke e ndjekur nje lepur. Lepuri ikte si lepur mirepo per nje moment u ndal. U kethye nga leopardi. Mori pozicion sulmues dhe me pas u perplas per toke. Kishte ngordhur nga infarkti. Me pas leopardi iu afrua, urinoi mbi te dhe shkoi rruges se vete.